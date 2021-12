Un 3 a 0 secco per le ragazze di coach Tassi. La Farmacia Amadio Riviera Samb Volley si porta così a quota venti punti in campionato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva l’ottava vittoria stagionale in campionato per la Serie C femminile della Riviera Samb Volley. Ieri, 14 dicembre, alla Nuova Palestra Curzi di San Benedetto è andata in scena Farmacia Amadio RSV – Satel, incontro valido per l’11^ giornata di campionato del Girone B. Le rossoblù di coach Tassi sono riuscite a dominare facilmente il match, terminato con il risultato di 3-0 (25-20; 25-23; 25-14).

Le scelte dei due allenatori:

Farmacia Amadio RSV: G. Coccia, L. Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Palestini, Pepe, C. Speca, G. Speca, Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi);

Satel: Amurri, Assenti, A. Fioravanti, M. Fioravanti, Martoni, Massari, Peroni, Stracci, Tanzi, Ubaldi, Zuppini (All. Citeroni).

Dopo il rinvio delle partite contro Telusiano Volley ed Edilmonaldi, la RSV torna a conquistare tre punti che, sulla carta, mancavano da più di un mese. Un risultato importante per le Rivierine, brave nell’affrontare l’avversario (penultimo in classifica) con la giusta mentalità e senza abbassare la guardia.

Il commento a fine gara di coach Tassi: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Anche oggi eravamo senza l’opposto titolare, ma siamo riusciti a cavarcela, con la possibilità di fare qualche prova in mezzo al campo. Sono tre punti importanti”.

Poi ha aggiunto: “Sabato ci aspetta, probabilmente, la partita più difficile dopo Grottazzolina, ovvero ad Ancona contro la G.t.s. Juniors Ancona. In casa loro sono pressoché perfetti, ma noi ce la giocheremo. Sarà una partita decisiva per i primi posti”.

La Farmacia Amadio RSV si porta così a quota 20 in campionato (in attesa delle due partite da recuperare), ad una distanza dalle appaiate G.t.s. Juniors Ancona ed Em Company Volley Monte Urano, e ad 8 dalla capolista Vastes Grotta.

