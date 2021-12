SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mentre è uscito nelle sale cinematografiche un film sui tre fratelli De Filippo, giovedi’ 16 dicembre, alle ore 21,15, al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, l’Aifas, l’Accademia internazionale di Arte e Spettacolo, mette in scena l’ultima opera scritta dal grande Eduardo, “Gli esami non finiscono mai”, per la regia di Marco Trionfante.



La rappresentazione rientra nell’ambito del progetto formativo “Attori si nasce”, sostenuto dal Ministero della Cultura e patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto. Grazie a questa opportunità, tredici giovani attori, dopo una lunga selezione, hanno ottenuto il loro primo contratto. Questo appuntamento, dunque, è una delle tappe di un vasto progetto interregionale promosso dalla capofila Icra Project, centro internazionale di ricerca sull’autore nato nel 1999 e diretto da Lina Salvatore e Michele Monetta, che ha come partner del progetto anche la compagnia TeatroP di Lamezia e la potentina Abito in scena, diretta da Monica Palese e Leonardo Pietrafesa.



“E’ una grande gioia per la nostra accademia poter offrire a tanti giovani attori il primo contratto da professionisti del settore – ha dichiarato soddisfatto Marco Trionfante. “Crediamo che questo tipo di operazioni siano propedeutiche a quel ricambio generazionale da sempre auspicato. I ragazzi sono carichi e determinati e, nonostante la complessità dell’opera, sono certo che regaleranno tante emozioni al pubblico del Concordia”.



Ultima commedia scritta da Eduardo De Filippo, “Gli esami non finiscono mai” venne completata nel 1973 e debuttò al Teatro della Pergola di Firenze il 19 dicembre dello stesso anno, cui fece seguito una messinscena romana al Teatro Eliseo con un’accoglienza del pubblico senza precedenti. Dalla prima rappresentazione fino ai giorni nostri, inoltre, il titolo di quest’opera è entrato nel linguaggio comune, diventando un vero e proprio modo di dire, a testimonianza di quanto Eduardo sia entrato nel vissuto della gente.



Al Concordia saranno in scena:

Marco Trionfante, Nadia Olivieri, Emy D’Erasmo, Alfonsina Vannucci, Simone Giorgioni, Rosanna Fasola, Kevin Gomez Vargas, Alice Nepi, Desideria Capparucci, Maria Diletta Stefanucci, Giorgio Cocci, Sara Maoloni, Cecilia Ileana Vallese, Diletta Pandolfi.

Danzatori: Amar Shain e Andrea Straccialini

Musiche dal vivo: Cristiano Corradetti, chitarra, Massimo Legnini, basso; Luca Pulcini, batteria

Tecnico audio e luci: Riccardo Coccia

Scenografie: Kevin Gomez Vargas

Trucco: Ylenja Citeroni

Regia: Marco Trionfante

Presenta: Stefania Mezzina

Per l'ingresso è obbligatorio il Green pass.

