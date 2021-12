ANCONA – La decima giornata di campionato del girone B di serie C femminile ha visto le ragazze della Iplex – Offerte Villaggi.com affrontare in trasferta le più esperte avversarie della Gt.s. Junors Ancona – Sw Project srl, compagine tra le favorite alla conquista del primo posto del girone.

Il risultato parla chiaramente in favore della formazione dorica dell’ex Onofri, che si è imposta con il massimo scarto (7, 13, 10) al termine di una gara nella quale le rossoblù di Tiziana Paoletti hanno fatto del proprio meglio per arginare le offensive delle padrone di casa, meglio strutturate fisicamente e più esperte ed affiatate.

«Nonostante il risultato finale – è stato il commento del vice allenatore Luigina di Ventura – le nostre ragazze hanno giocato una buona partita, dando concretezza ulteriore a quello che rimane il nostro progetto iniziale, che non viene minimamente scalfito da questo risultato. In campo, come sapevamo, c’erano valori differenti e una quota tecnica superiore da parte delle nostre avversarie e quindi abbiamo cercato di fare il massimo, soprattutto in difesa, dove abbiamo fornito una buona prestazione, anche se i loro attacchi erano spesso difficili da recuperare. Noi, comunque, procediamo per la nostra strada, annotando i netti miglioramenti di questa formazione che, peraltro, ci sta regalando grandi soddisfazioni nei campionati giovanili ai quali partecipa. Non abbiamo mai nascosto, d’altronde, di puntare in alto proprio in quella dimensione, dove siamo campioni regionali Under 17 e territoriali Under 19».

Questa la formazione della Iplex – Offerte Villaggi.com: Bastiani, Carloni, Catalini, Falleroni, Fontana, Iommi, Macchini, Massi, Mastrilli, Orsili, Pediconi (L2), Scagnoli, Silenzi (L1), Torresi. All.: Paoletti-Di Ventura.

In questa settimana la serie C disputerà un doppio turno di campionato e mercoledì alla palestra di via Pesaro alle ore 20.30 le rossoblù riceveranno la visita della Fea Telusiano Monte San Giusto, mentre sabato alle 18 andranno a rendere visita alla Lardini Filottrano.

