FERMO – Inizia con il piede giusto il cammino nel campionato Under 13 femminile della Fluid Studio Fisioterapico Bees, la squadra nata dal progetto giovanile di qualità Bees che da tre anni vede collaborare la Scuola di Pallavolo Fermana e la Volley Angels Project. Sotto la guida tecnica dei coaches Ciotola ed Abbiati, la formazione fermana ha superato con due netti 3-0 la Folly Volley Petritoli, coinvolgendo in campo tutte le atlete presenti. Alla base del progetto giovanile infatti, la crescita tecnica di tutte le ragazze ed un sano divertimento, per preparare al meglio le giocatrici del domani.

Al termine della mattinata di gioco la foto di rito con le avversarie, a sottolineare l’aspetto educativo della pallavolo come sport di squadra di sani valori.

FLUID BEES: Cicchinè, Donati, Franceschini, Pasqualini, Persichini, Pizi, Ricci, Vitali. All: Maurizio Ciotola – Nuala Abbiati

FOLLY VOLLEY: Censi, Conti, De Giorgi, Fortuna, Giammarini, Saraconi, Valentini, Vesprini, Xhumri. All: Sergio Mazza

ARBITRO: Nicola Di Pierro

PARZIALI:

1° incontro: Fluid Bees vs Folly Volley: 25-9, 25-14, 25-15

2° incontro: Folly Volley vs Fluid Bees: 15-25, 5-25, 15-25

CLASSIFICA: Pallavolo Grotta 50 7, Recon e FLUID Bees 6, Em Company Volley Monte Urano 4, Folly Volley 1, Emmont Volley 0

* Recon, Fluid Bees, Em Company Volley Monte Urano e Emmont Volley 2 partite in meno

