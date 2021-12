CUPRA MARITTIMA – Questa sera, martedì 14 dicembre, alle 21 al Margherita ci sarà un appuntamento unico e speciale per la proiezione del film “Upside Down” di Luca Tornatore in collaborazione con molte associazioni che lavorano nel campo del sociale, Associazione Onphalos, Progetto Filippide Marche, Associazione Il Faro Capitani Coraggiosi, Soccer Dream Montepacini. Il regista impossibilitato a partecipare ha inviato un video di saluto. La pellicola racconta la storia di un ragazzo down che frequentando una palestra si appassiona al pugilato, questa passione lascia perplessa la mamma (Donatella Finocchiaro) e soprattutto il papà (Fabio Troiano) ma il giovane pugile è determinato.

Sarà una serata speciale per sorridere un po’ con il film ma che richiamare l’attenzione sull’importanza dello sport e di quanto sia essenziale soprattutto per chi è portatore di disabilità. Una occasione per ascoltare tante le esperienze di famiglie e ragazzi che stasera popoleranno la platea del Margherita. Ingresso 5€, i disabili ingresso omaggio.

