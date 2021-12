SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un match da dentro o fuori.

Domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 14.30 presso lo stadio Riviera delle Palme andrà infatti in scena la sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia Serie D tra Samb e Recanatese, con solo una delle due che strapperà il pass per gli ottavi.

Alla vigilia, mister Antonioli ha dichiarato: “La Coppa Italia rimane un obiettivo importante, vogliamo passare il turno. Sappiamo che la Recanatese è ostica, non lo scopriamo di certo noi. I numeri parlano da soli. Le sfide di Coppa sono sempre particolari perchè in genere si schiera chi gioca meno, ma noi non dobbiamo sottovalutare nessun impegno”.

“A mio avviso la squadra sta crescendo – prosegue l’allenatore rossoblu – anche se c’è qualche battuta d’arresto come domenica scorsa. Turnover? Stiamo valutando perchè si tratta della quarta gara in 10 giorni e domenica si rigioca. Domani decideremo eventuali cambi. Non abbiamo una rosa ampia, massimo 15-16 giocatori”.

Infermeria? “Varga è da valutare, per Angiulli si sa che lo stop è più lungo, gli altri ci sono”.

