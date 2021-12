SAN BENEDETTO DEL TRONTO – En plein dell’Antico Caffè Soriano sulle guide del “Gambero Rosso“.

Il caffe bistrot di San Benedetto del Tronto è infatti l’unico locale in Italia ad essersi aggiudicato tutte e tre le prestigiose guide dell’autorevole rivista enogastronomica: Pasticcerie d’Italia 2022, Ristoranti d’Italia 2022 e Bar d’Italia 2022.

Grande soddisfazione, naturalmente, per i fratelli Erminio e Carlo Giudici e per tutto lo staff, che grazie alla passione, alla ricerca costante della qualità nelle materie prime e alla cura quasi maniacale dei dettagli, sono riusciti a confermarsi un’eccellenza delle Marche e non solo.

“Alla soglia dei 10 anni siamo riusciti ad entrare nella guida dei ristoranti del Gambero Rosso – afferma un raggiante Erminio Giudici, durante la conferenza stampa svoltasi questa mattina, 14 dicembre, proprio al Soriano.

Lo scorso anno – prosegue – ci hanno menzionato nella top 50 della categoria bistrot, al 27esimo posto e quest’anno è arrivato l’apprezzato premio. Siamo orgogliosi, ringraziamo tutto lo staff per l’impegno, abbiamo oltre 10 dipendenti, siamo cresciuti nel tempo. Abbiamo sempre fatto della ricerca della qualità e del servizio il nostro marchio di fabbrica. Permettetemi di citare alcune persone, che operano con dedizione dietro le quinte. Un grazie ai nostri chef Simone Ventresca, Mauro Neroni, Simone Muscella, Inal Kakhulov. Fanno un lavoro davvero straordinario”.

Progetti per il futuro? “Consolidare il risultato e perchè no ambire a qualcosa di più – dichiara Carlo Giudici – Il nostro segreto è puntare sui prodotti a km zero andando a fare spesa dal contadino e non dall’estero”.

In primo piano la nostra intervista ad Ermino Giudici.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.