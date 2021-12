GROTTAMMARE – Non poteva mancare l’arancio nella torta di Sisto V. Al culmine delle celebrazioni sistine, il forno Ciarrocchi di Grottammare ha voluto omaggiare il grande pontefice con una torta di compleanno. Lo squisito dolce a base di mandorle, cioccolato ed arancio ha fatto la sua apparizione nell’ambito dell’evento musicale, organizzato dall’associazione “Euterpe e le Altre” nella chiesa di San Pio V proprio il giorno di santa Lucia, nel quale è nato a Grottammare Felice Peretti, salito al soglio pontificio col nome di Sisto V.

Sormontato dalle simboliche 500 candeline e decorato con arance candite, ha conquistato per la sua bontà ed il profumo deciso di arancia gli artisti che si sono esibiti: la violinista Sonia Brevi, Michele Andrenazzi ( tromba), il soprano Elzaveta Shuvalova, Daniele Zaccari (flauto ed ottavino) ed il pianista Davide Massacci che ha seguito di Franz Liszt la celebre Fantasia quasi Sonata “Dopo una lettura di Dante.

“Una torta dall’impasto del frangipane con mandorle, cioccolato ed arancia, oltre agli ingredienti base, speciale e golosa per rendere omaggio al nostro grande concittadino– hanno spiegato Francesco e Sandra Ciarrocchi, titolari del forno di Grottammare- che si conserva per alcuni giorni. Eravamo da tempo alla ricerca di un dolce tipico di Grottammare, soprattutto per i turisti che chiedono le tipicità del luogo. Esiste il fristingo, ricco di ingredienti che si gusta sotto il periodo natalizio, ma improponibile d’estate, ora l’anniversario della nascita del grande papa nato nella nostra città, ci ha dato l’ispirazione per la Torta Sisto V dal sapore agrumato che potrebbe diventare il dolce tipico di Grottammare”.

Una delizia unica che ha superato a pieni voti l’assaggio generale degli artisti che si sono esibiti nella chiesa di San Pio V.

