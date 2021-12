SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festività natalizie ormai alle porte in Riviera.

A San Benedetto ieri e oggi, 12 e 13 dicembre, si è svolta la Fiera di Santa Lucia in pieno centro. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il possesso del Green Pass con controlli a campione come è accaduto a Grottammare un mese fa in occasione della Fiera di San Martino.

Nonostante le temperature rigide, buona adesione di persone anche dai Comuni limitrofi al centro sambenedettese.

Protagonisti gli ambulanti e i loro stand con numerosi prodotti di vario tipo a disposizione dei visitatori.

