PORTO SAN GIORGIO – Il derby del PalaSavelli di Porto San Giorgio sorride alla Pieralisi Pan Jesi, ma alle ragazze dell’Energia 4.0 – De Mitri resta la certezza di aver giocato alla pari nei primi due set e di aver dimostrato di essere un gruppo agguerrito e battagliero. Il punteggio di 3-0 per le jesine (21, 18, 14) racconta di una partita nella quale la formazione ospite ha sempre ribattuto colpo su colpo alle iniziative delle rossoblù di Capriotti, riuscendo ad allungare nel finale dei primi due parziali e a condurre più largamente nel terzo set. Di Marino e compagne hanno messo molta intensità in campo, dimostrando di credere ampiamente nelle proprie possibilità e nella crescita che questo gruppo sta compiendo quotidianamente.

«Abbiamo dimostrato – ha dichiarato coach Capriotti – che possiamo giocarcela contro tutti, specialmente se durante la settimana riusciamo ad allenarci con la giusta intensità e con la piena consapevolezza delle nostre possibilità. Dopo la partita di Moie, diciamo che questa intensità non c’è stata sempre e forse qualcosa l’abbiamo pagata in campo, visto che, specialmente nella gestione delle free ball, non siamo stati così incisivi come loro. Per procedere ulteriormente nel nostro processo di crescita bisogna essere capaci di allenarsi sempre con buona intensità, per poi essere bravi in campo a far sentire la pressione all’avversario. Contro Jesi, finchè siamo stati capaci, siamo stati sempre a ridosso dell’avversario, mentre quando non siamo più stati in grado di mettere pressione, loro ne hanno approfittato».

Questa la formazione della Energia 4.0 – De Mitri scesa in campo: Ragni (L2), Gennari, Gulino, Di Clemente (L1), Casarin, De Angelis, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini. N.e.: Ceravolo. All.: Capriotti-Ruggieri. Nel prossimo turno, in programma sabato 18 dicembre, l’Energia 4.0 – De Mitri andrà a giocare alle ore 18 sul campo della Lucky Wind Trevi.

