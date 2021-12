ACQUAVIVA PICENA – Nuovi asfalti ad Acquaviva.

A partire dal 15 dicembre è disposto:

1) divieto di sosta in Via della Tartana e Via delle Paranze.

2) chiusura dalle 7 alle 19 di Via Colle Cimino e Via del Forno.

I lavori dureranno circa 2/3 giorni.

Così ha reso noto il Comune in una nota ufficiale.

