SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il buon pareggio ottenuto con il Notaresco nello scorso turno, la Samb non riesce ancora a trovare i primi tre punti in trasferta dopo la sconfitta odierna per 2-0 in casa del Montegiorgio. Nel post-partita abbiamo intervistato i due mister, di seguito le loro dichiarazioni.

Antonioli: “Abbiamo creato ma non siamo riusciti a concretizzare, con ingenuità abbiamo regalato un rigore agli avversari. Siamo mancati negli ultimi venti metri, nel passaggio e non abbiamo finalizzato”. – dichiara. Pica e Fall? Pica era l’unico centrale che avevo data l’indisponibilità di Varga e ha fatto una buona gara. Fall ha delle buone qualità e sono diverse dagli altri attaccanti, gli servirà tempo per ambientarsi. – afferma in merito ai due esordienti rossoblu. Ferretti? Credo sia sul mercato ma è da chiedere alla società, non me ne occupo io. – conclude.

Mengo: “Chi vincerà il campionato? Da quello che ho visto sul campo Trastevere e Recanatese sono le papabili ma c’è il mercato e tutto il girone di ritorno da affrontare, sarà un altro campionato. – afferma l’ex difensore centrale. Cosa è mancato alla Samb? Non conosco bene la squadra e non mi permetto di lasciare dei giudizi. Noi dopo la vittoria con il Matese siamo venuti qui e sapevamo l’avversario che incontravamo, abbiamo lottato su ogni pallone magari giocando con meno qualità ma è stato più un merito della Samb che demerito nostro. – aggiunge. Com’è questa vittoria? È importante ma mi preoccupa perché mentalmente ci manda fuori giri. Dobbiamo goderci questi tre punti con la società. Da martedì riprenderemo ad allenarci con umiltà. – conclude il tecnico.

