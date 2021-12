FINORI 6 Chiamato a sostituire Testa infortunato. Gran intervento su Guida al 42’pt. Poteva fare meglio in occasione del 2-2 ospite, ma si riscatta nel finale salvando in due occasioni.

PETRINI 6,5 Due minuti dopo il gol di Verdesi, ha sul destro il pallone del 2-0 ma calcia sul fondo. Buona propensione all’attacco, dove spesso si inserisce coi tempi giusti.

PASSALACQUA 6 Due conclusioni da fuori, dalla seconda scaturisce la grande occasione che D’Alessandro non sfrutta. Pasticcia in occasione del 2-2 non intendendosi col proprio portiere.

PASQUALINI 6,5 Gioca con la maschera per proteggere il naso. Dal suo lato c’è un Alagia in gran spolvero, ma non gli concede quasi mai il fondo. Grande prestazione.

SENSI 6 Sempre attento, concede pochissimo al temibile Guida. L’autogol è pura sfortuna.

ROSSI 7 Bravissimo nel leggere le traiettorie dei passaggi, è l’uomo che recupera più palloni. Esce, ammonito, per Clerici (s.v).

EVANGELISTI 7 Morde le caviglie agli avversari, ci mette fisico e corsa. Bel tiro al 60′ alto di poco. (Petricci s.v.)

D’ALESSANDRO 6,5 Quando c’è da mettere il pallone in banca, i compagni si affidano a lui. A fine primo tempo ha una grande chance per chiuderla ma manda alto da 5 metri.

VERDESI 7,5 Aveva cercato spesso il gol quest’anno e la sua corsa per abbracciare il mister dopo il gol sa di liberazione. Gol bello e meritato.

NAPOLANO 8 Segna prima di testa, poi su punizione dai 30 metri. E’ semplicemente decisivo.

BATTISTA 7,5 Fa un grande lavoro per ripiegare in fase difensiva. Suo l’assist per Napolano.

CIAMPELLI 7 Al terzo impegno in sette giorni riesce a non far mai mancare le motivazioni ai suoi ragazzi, che stanno davvero superando i propri limiti di partita in partita. Oggi, per due volte in vantaggio e per due volte rimontati, non era facile mantenere ordine e concentrazione, ma riesce a portare a casa un’altra vittoria importantissima.

