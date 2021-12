SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partita pazza al Riviera delle Palme, oggi 12 dicembre.

Allo stadio di San Benedetto il Porto d’Ascoli batte Vastogirardi con il risultato di 3-2.

Di seguito le dichiarazioni dei due mister in conferenza stampa.

Mister Ciampelli: “Oggi mi sento di dire che è stata una partita difficilissima, contro una squadra che si esalta in campo aperto e forte nell’1 contro 1. Essendo la terza partita in una settimana sapevamo che potevamo pagare qualcosa, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Dal punto di vista difensivo poteva essere giocata meglio. Classifica? 27 punti sono tantissimi, ma questa squadra ha valori che vanno oltre l’aspetto tecnico. Dobbiamo spingere forte sull’acceleratore e raccogliere più punti possibili prima della sosta”.

Mister Prosperi: “Siamo stati ingenui sugli episodi. Escluso il primo, che è un eurogol, gli altri due scaturiscono da nostri infortuni individuali. Alla fine c’era un rigore a nostro favore che non si può non fischiare. L’approccio è stato buono, siamo stati sempre in partita. Cosa ci manca per dare continuità? Commettiamo troppe ingenuità”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.