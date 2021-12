Segui con noi la diretta. In porta per il Porto d’Ascoli c’è l’Under Finori. Testa non era infatti al top della forma dopo il colpo subito durante la sfida col Fiuggi di mercoledì. Una mossa che permette dunque a Ciampelli di liberare uno slot over nel tridente offensivo, che oggi vede infatti Battista dal primo minuto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per Porto d’Ascoli-Vastogirardi.

Padroni di casa quarti a 24 punti in classifica, ospiti al decimo con 15 punti. Tra i gialloblu occhio al bomber Guida. Arbitra la sfida Andrea Zambretti di Lovere. Assistente 1 Agostino De Santis, assistente 2 Marco Di Bartolomeo, entrambi della sezione di Campobasso.

NOTE

Giornata di sole a San Benedetto del Tronto, nonostante sia quasi metà dicembre. Terreno in buone condizioni. In porta per il Porto d’Ascoli c’è l’Under Finori. Testa non era infatti al top della forma dopo il colpo subito durante la sfida col Fiuggi di mercoledì. Una mossa che permette dunque a Ciampelli di liberare uno slot over nel tridente offensivo, che oggi vede infatti Battista dal primo minuto.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3) Finori (02) Petrini (01) Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi (02, 90′ Sabatini), Rossi (70′ Clerici), Napolano, Battista (80′ Petricci), Evangelisti (03) D’Alessandro. All. Ciampelli. A disp. Testa, Emili, Petricci, Aliffi, Nociaro, Massi, Clerici, Pietropaolo, Sabatini.

VASTOGIRARDI (4-3-3) Di Stasio (01) Montuori (80′ Rinaldi), Minchillo (00) Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo (02), Secondo (03) Acunzio (Della Ventura), Salatino, Guida, Alagia. All. Prosperi. A disp. Carriero, Maraucci, Smeraro, Gargiulo, Donatelli, Irace, Rinaldi, Della Ventura, Buglia.

ANGOLI 2-5

AMMONITI Acunzio (V), Secondo (V), Rossi (P)

ESPULSI Secondo (V)

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ Primo angolo per gli ospiti. Guida chiama lo schema ma non riesce. Nulla di fatto.

8′ Scontro tra Guadalupi e Pasqualini, per l’arbitro non c’è nulla. Palla in angolo, secondo corner per gli ospiti. Rossi libera di testa.

10′ Si vede anche il Porto d’Ascoli. Sinistro di Passalacqua dai 25 metri, blocca Di Stasio.

12′ Fallo di mano di Guadalupi sulla trequarti. Punizione per il Porto d’Ascoli, se ne occuperà Napolano.

12′ Il capitano cerca addirittura la porta, ma la sfera termina alta.

14′ EUROGOL DI VERDESI. Il numero 7 prende palla dalla trequarti si libera di un paio di avversari e calcia dai 20 metri sotto l’incrocio dei pali col destro. E’ un gol bellissimo, così come la corsa per andare ad abbracciare il mister. 1-0.

17′ Punizione per il Pda, dopo una gomitata a Battista, Napolano può riprovarci. Stavolta cerca lo schema, ma non riesce.

21′ BLITZ DI PETRINI che ruba palla a Mazzeo e si invola verso la porta, a tu per tu con Di Stasio calcia sul fondo. Che occasione. Sulla destra si può far male.

22′ Angolo per il Pda, calcia Napolano a rientrare. Di Stasio blocca in presa alta.

23′ Si accende Guida sulla destra, arriva il fondo e mette in mezzo. Bravo Passalacqua ad anticipare tutti mettendo in corner.

24′ Mancino di Guida dai 25 metri, palla alta.

28′ Fase confusa della gara, con molti errori da entrambe le parti. Acunzio ci prova col mancino e la sfera finisce in angolo. Nulla di fatto sul corner.

31′ Azione personale di Battista sul settore di sinistra, dopo un rimpallo con Minchillo la sfera si alza a campanile, Napolano tutto solo in area prova il destro al volo ma liscia il pallone.

35′ GRANDE CHANCE PER IL RADDOPPIO. Manovra avvolgente del Porto d’Ascoli da sinistra verso destra. Passalacqua prova il tiro dal limite che viene deviato su D’Alessandro che si trova a sorpresa il pallone tra i piedi a tu per tu con Di Stasio, prova a scartarlo ma calcia alto.

40′ IL PDA PERDONA ANCORA. Cross dalla destra di Verdesi, che pesca Rossi. Per l’8 è un rigore in movimento ma calcia lentissimo tra i guantoni di Di Stasio.

42′ GRAN PARATA DI FINORI: reazione del Vastogirardi, con Guida che arma il destro dal limite e calcia. Finori si distende sulla sua sinistra e devia.

43′ Sinistro di Evangelisti, deviato in corner. Sugli sviluppi c’è fallo in attacco.

45′ Percussione di Alagia sulla sinistra, Pasqualini in scivolata mette in corner.

45+1′ Alagia dalla bandierina, Finori la chiama e la fa sua.

45+2′ Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ PAREGGIO VASTOGIRARDI: cross dalla destra di Guida, Sensi prova ad anticipare Salatino ma mette di testa nella sua porta. 1-1.

50′ Prova la reazione il Pda. Bel triangolo sulla destra tra Verdesi e Petricci con quest’ultimo che crossa in mezzo a cercare Napolano. Di Stasio blocca.

54′ GOL NAPOLANO DI TESTA FA 2-1: Battista lavora bene il pallone sulla sinistra e opera un cross al bacio dove Napolano, dimenticato dai difensori, si avventa di testa mettendo in rete. 2-1.

55′ 2-2 VASTOGIRARDI: nemmeno il tempo di esultare, che Acunzio pareggia i conti sfruttando l’uscita non perfetta di Finori.

62′ Fallo di Acunzio su Napolano. Giallo per l’autore del gol.

63′ GOL DI NAPOLANO. Il 10 calcia dai 30 metri, il tiro è potentissimo e Di Stasio non riesce a bloccarla. Non esente da colpe l’estremo difensore gialloblu. 3-2 gara pazza.

70′ Cambio per Ciampelli. Esce Rossi, dentro Clerici.

75′ Giallo per Secondo, per aver fermato Clerici in ripartenza.

80′ Sostituzione per il Vastogirardi: dentro Rinaldi per Montuori.

82′ Nel Pda esce Battista, uno dei migliori in campo. Al suo posto Petricci.

85′ Botta da fuori di Acunzio che prende in pieno D’Alessandro sulla faccia. Il Vastogirardi non mette il pallone fuori, l’azione prosegue e Guida calcia, Finori si riscatta con un grande intervento.

87′ PROTESTE VASTOGIRARDI: Salatino cade in area e chiede a gran voce il rigore, ma l’arbitro è inamovibile.

88′ VASTOGIRARDI IN 10. Espulso Secondo per doppia ammonizione. Imbufaliti i gialloblu che reclamano ancora il rigore non concesso poco fa.

89′ Ciampelli richiama in panchina Evangelisti, dentro Pietropaolo.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90+2 Destro dal limite di Verdesi, Di Stasio in due tempi.

95′ FINITA Angolo per il Vastogirardi, ma Finori blocca. Sul rinvio l’arbitro fischia la fine della gara. Grande vittoria per il Porto d’Ascoli.

