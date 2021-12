Tutto pronto allo Stadio Comunale “G.Tamburrini” di Montegiorgio per la gara valevole per la tredicesima giornata di Serie D Girone F

Note: Montegiorgio, 9° soleggiato con nuvole sparse. Campo in discrete condizioni. Montegiorgio in casacca rossoblu mentre la Samb indossa la terza divisa di colore verde.

Angoli 2-6

FORMAZIONI

MONTEGIORGIO: Gagliardini, Diouane, Montanaro, Misin, Puca, Perini, Perpepaj, Ruci, Mandolesi, Albanesi, Santoro.

A disposizione: Forconesi, Donzelli, Omiccioli, Amici, Ballarini, Rigen, Zerbo, Nardella, Spagna. Allenatore Eddy Mengo

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Pica, Lulli, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Lisi, De Sena, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Fall, Varga, Angiulli, Fabretti, Peroni, Zanazzi, Zappasodi. Allenatore Mauro Antonioli

CRONACA

PRIMO TEMPO

11′ Calcio d’angolo ottenuto dalla Samb: lancio in profondità di Lorenzoni per Ferri Marini che crossa sul secondo palo, ma Montanaro mette in angolo.

11′ Cross di Frulla ribattuto ma sempre il 30 la ribadisce in mezzo ma Gagliardini in presa alta blocca.

25′ Ci prova la Samb: azione in contropiede sulla destra iniziata da Lulli che manda in profondità Di Domenicantonio. L’ex Campobasso rientra sul sinistro e crossa in mezzo per De Sena che devia ma blocca Gagliardini.

27′ Ammonito Montanaro per aver commesso fallo su Frulla a centrocampo.

35′ OCCASIONE MONTEGIORGIO: Perpepaj servito al limite dell’area prova la conclusione ma Knoflach respinge.

38′ OCCASIONE SAMB: Alboni crossa dalla destra in area per Lisi, il classe 01′ controlla con il sinistro, si gira e conclude. Il pallone sorvola la traversa.

45′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce il primo tempo tra Montegiorgio e Samb. Molte ripartenze da entrambe la parti non capitalizzate al meglio spesso interrotte nella fase decisiva. Le prime due vere occasioni del match arrivano nel finale.

SECONDO TEMPO

5′ OCCASIONE MONTEGIORGIO: Albanesi allarga per Montanaro, va al cross che diventa un tiro, Knoflach con un grande intervento smanaccia.

8′ Cambio della Samb: esce Ferri Marini, entra il neo-acquisto Fall.

8′ Cambio anche per il Montegiorgio: esce Mandolesi per Nardella.

12′ Si rivede la Samb: cross da punizione, sulla sinistra, da parte di Di Domenicantonio che trova il colpo di testa di Pica ma il pallone si conclude alto sopra alla traversa.

15′ CALCIO DI RIGORE PER IL MONTEGIORGIO: Albanesi sulla sinistra si invola in area di rigore, interviene Lisi che atterra il 10 di casa. L’arbitro indica il dischetto.

15′ GOL DEL MONTEGIORGIO: Albanesi si presenta sul dischetto e con un conclusione centrale batte Knoflach che si era tuffato sulla sua destra, 1-0.

16′ Cambio dei padroni di casa: esce Albanesi, al suo posto Zerbo.

18′ Altro cambio del Montegiorgio: esce Ruci dentro Omiccioli.

25′ Cambio della Samb: esce Lulli per Zanazzi.

27′ Cambio per la formazione di Mengo: esce Perpepaj, entra Spagna.

30′ Calcio di punizione guadagnato dalla Samb da una buona posizione.

30′ Nulla di fatto: calcia Frulla ma il pallone è centrale. Gagliardini blocca senza problemi.

32′ Cambio del Montegiorgio: esce Santoro per far posto a Ballarini.

35′ Cambio per gli ospiti: esce Alboni per Peroni.

38′ OCCASIONE MONTEGIORGIO: ripartenza per i rossoblu con Spagna che viene lanciato in profondità, esce Knoflach, l’attaccante italo-svizzero conclude verso la porta ma la difesa della Samb riesce a spazzare.

40′ Ci prova la Samb con Lisi che conclude dal limite ma la conclusione è centrale e Gagliardini blocca.

43′ Ammonito Lisi dopo aver fermato in modo irregolare Zerbo.

45′ OCCASIONE SAMB: cross in mezzo da punizione di Lisi per il colpo di testa di Fall, il pallone rimane in area di rigore e viene spazzato dalla difesa di casa.

45′ Sono 4 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+2′ RADDOPPIO DEL MONTEGIORGIO: ripartenza dei padroni di casa per con Zerbo che lancia in profondità Nardella. Il classe 04′ solo contro Knoflach infila in rete, 2-0.

45+4′ Finisce qui, la Samb non trova ancora la prima vittoria stagionale in trasferta ed esce sconfitta dal “Tamburrini” per 2-0.

