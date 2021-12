Accertamenti scrupolosi da parte delle Forze dell’Ordine impegnate lungo le strade ma anche in locali

TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 12 dicembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, nella nottata tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, hanno

svolto un servizio a largo raggio di controllo straordinario del territorio, principalmente finalizzato

alla verifica sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione

pandemica del Covid-19, privilegiando i luoghi di ritrovo dei giovani e della Movida.

Nello specifico:

a Teramo e Montorio al Vomano, i Carabinieri hanno controllato sette esercizi pubblici al fine di

verificare il rispetto delle disposizioni in tema di Covid-19, il rispetto del distanziamento e

possesso del “green pass”, senza peraltro trascurare gli aspetti legati ai Dpi (mascherina), in questo quadro è stato verificato il possesso del “Green Pass” di 275 persone trovate, all’atto del

controllo, all’interno delle attività commerciali controllate, un solo avventore ne è risultato

sprovvisto e conseguentemente è stato sanzionato amministrativamente con una multa da 400

euro;

a Montorio al Vomano e Teramo due uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura

della Repubblica perché sorpreso alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcoolica.

Sottoposti ad accertamento del tasso alcolemico sul posto, entrambi gli uomini hanno fatto

registrare valori superiori alla norma, conseguentemente sono stati denunciati in stato di libertà

e gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida;

a Teramo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato e segnalato alla

Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti tre giovani, due del posto e uno straniero, tutti

poco più che maggiorenni, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana e

hashish) per uso personale;

infine a Montorio al Vomano una donna è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato,

essendosi impossessata di capi di abbigliamento sottratti ad un commerciante;

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.