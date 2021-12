Un vero e proprio progetto ludico-letterario in collaborazione con la Ludus Magnus Studio, che sta riscuotendo parecchio successo in tutto il mondo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’opera dello scrittore sambenedettese è stata presentata lo scorso 11 dicembre presso la biblioteca Giuseppe Lesca, coadiuvato dall’associazione culturale Fumetti Indelebili.

Il romanzo prevede due volumi, ispirati all’omonimo gioco da tavolo e al gioco Nova Aetas, entrambi fanno parte del progetto sviluppato in collaborazione con la Ludus Magnus Studio.

In un’epoca dominata dal gaming online, ci troviamo non solo davanti a un vero incentivo alla riscoperta dei giochi di ruolo come forma d’arte, ma anche a quella socialità e aggregazione che solo questi strumenti riescono a dare.

“Sono un vero appassionato di giochi da tavolo – Dichiara l’autore Marco Olivieri – e grazie a questa opportunità ho potuto dare una maggiore caratterizzazione ai personaggi presenti nel gioco, andando a mescolare due forme d’arte, ludica e letteraria”.

“La Guerra della Rosa Nera, Volume Primo” è l’ultima opera di Marco Olivieri che dà inizio al nuovo progetto editoriale in collaborazione con Ludus Magnus Studio. L’autore porta in vita un’Italia fantasy-rinascimentale descritta nei giochi da tavolo di successo “Black Rose Wars” e “Nova Aetas” dove la piccola Irene, trasferita dalla più umile campagna, affronterà una Torino invasa dalla peste e dalla Santa Inquisizione, seppur protetta dalle mura della sua nuova lussuosa dimora. Guidata dalla curiosità, la ragazza inizierà a indagare su un magico e potente rituale che si dice venga eseguito ogni dieci anni. Il suo ficcanasare però la porterà a scoprire qualcosa di ben più grande di quello che si aspettava” (fonte mythpress.eu)

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.