Tutte le info per acquistare il merchandising della squadra e il comunicato del club

“La A.S Sambenedettese è lieta di comunicare che è online il nuovo sito web del Samb Store. All’indirizzo https://store.samb.it potrete acquistare tutto il merchandising ufficiale della Sambenedettese dal kit gara e di rappresentanza griffato Adidas, passando per la linea kids fino ad arrivare a tantissimi simpatici e utili accessori. Si potrà ricevere l’ordine direttamente a casa tramite corriere, oppure pagarlo e ritirarlo, nelle 24 ore successive, alla tabaccheria L’Isola del Tesoro di via Gabrielli 114 (punto di ritiro ufficiale). Con ordini superiori ai 99 euro le spedizioni saranno gratuite e, novità di quest’anno, sarà possibile pagare, oltre che con paypal e carte di credito, anche tramite bonifico bancario.”

