SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della trasferta di Montegiorgio, ecco un nuovo colpo di mercato per i rossoblu di mister Antonioli. Parliamo di Ameth Fall, attaccante senegalese classe 91′, per lui esperienze anche in Serie C con le maglie di Lecco, Rimini e Fidelis Andria su tutte. Vanta oltre 250 presenze in carriera, tra Serie C e Serie D, e 69 gol segnati. Arriva dall’Atletico Terme Fiuggi dove in questo inizio di stagione ha segnato 6 reti in 11 presenze. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito, in data odierna, le prestazioni sportive di Ameth Fall. L’attaccante, classe 1991, che in questa prima parte di stagione ha vestito la casacca dell’Atletico Fiuggi realizzando 6 reti, è già disposizione di mister Antonioli”.

Dunque il neo-acquisto, che sostituisce lo svincolato Svarups, potrebbe trovare spazio già da domenica.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.