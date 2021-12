SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della gara di domani, domenica 12 dicembre alle 14:30 presso lo Stadio “Pianerelle Tamburrini”, abbiamo avuto modo di intervistare il Ds del Montegiorgio Zeno Cesetti al quale abbiamo posto le nostre domande. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La gara di domani? Sarà una gara molto difficile ed è una partita imprevedibile come tutte le partite di calcio. Arriviamo da una vittoria contro il Matese che ci dà molto entusiasmo“. – dichiara in merito.

“Montegiorgio? La nostra è una piccola realtà, anche se abbiamo un presidente importante, puntiamo alla salvezza e ogni volta che la raggiungiamo per noi è come un campionato vinto”. – afferma.

“Mercato invernale? Ieri abbiamo ufficializzato Gabriele Zerbo ed è disponibile già da domenica. La scelta è nata insieme alla società, avevamo bisogno di un colpo importante in attacco. Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha avuto anche esperienze in Serie C con Feralpisalò, Paganese, Fermana e Carpi”. – dichiara in merito al nuovo acquisto.

“Com’è il campionato rispetto allo scorso? Quest’anno ci sono squadre sorpresa che stanno facendo bene e delle squadre blasonate che non hanno ancora ingranato, il campionato è ancora lungo e per raggiungere la salvezza sarà molto difficile”. – conclude.

