SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sfida di domani, domenica 12 dicembre, metterà di fronte le due squadre che, fino a questo momento, si stanno rivelando come le più imprevedibili di questo Girone F.

Difficile infatti fare pronostici quando in campo ci sono il Porto d’Ascoli, sorpresa del campionato con 24 punti in 13 gare, ed il Vastogirardi, a metà classifica ed in grado di giocarsela con tutte le big, compresa la capolista Trastevere (contro cui mercoledì stava vincendo 1-0 prima che la partita fosse sospesa per nebbia).

Alla vigilia, abbiamo avuto il piacere di parlarne con uno dei protagonisti e dei principali artefici dell’ottimo campionato gialloblu: il direttore sportivo Francesco Cangi, già alla sua seconda esperienza in questo ruolo nonostante la giovane età, con un passato da calciatore di tutto rispetto, a cavallo tra Serie D, Serie C1 ed anche una parentesi in serie cadetta col Verona.

Di seguito un sunto della chiacchierata, che trovate integralmente in primo piano.

Per lei si tratta di un ritorno al “Riviera delle Palme” visto che, da calciatore, fece il suo esordio in Serie D col San Sepolcro proprio contro la Samb. Quindi le chiedo che emozioni prova nel tornare a distanza di anni in questo stadio, stavolta non in veste di calciatore ma di diesse, per una partita che immagino sia speciale?

“Sì, feci l’esordio nella stagione 1998-’99, per un diciassettenne fu un’emozione grandissima vedere uno stadio così grande e affascinante, ma lo è tutt’ora a quasi 40 anni. Domani anche in questa nuova veste sarà bello e spero di trasmettere anche ai miei calciatori quell’emozione che avevo 20 anni fa. Immagino che per loro sia uno stimolo in più giocare in un palcoscenico del genere”.

Mister Ciampelli vi ha definiti come una squadra “capace di tutto” ed in effetti i risultati dimostrano che riuscite a mettere in difficoltà formazioni molto blasonate. L’esempio più recente è mercoledì scorso, quando stavate vincendo 1-0 contro la capolista Trastevere e solo la nebbia vi ha fermati. E’ d’accordo con questa definizione di Ciampelli? Vi ritenete la mina vagante del campionato?

“Conosco molto bene il mister, siamo quasi compaesani, lo saluto con molto piacere. Stiamo facendo un bel percorso, ci stiamo togliendo belle soddisfazioni, anche se siamo consapevoli che arrivare a maggio non sarà facile. Siamo riusciti a fare quasi sempre la prestazione sia con le grandi sia con le piccole, ma domani sarà difficile perchè anche il porto d’Ascoli sta facendo un campionato fantastico da neopromossa. Sono organizzati, compatti in difesa e mettono in difficoltà tutte. Hanno il perfetto mix tra giovani e giocatori d’esperienza, come Napolano che nonostante l’età continua di giornata in giornata a mettere in mostra le sue qualità. Sarà una partita difficile”.

Riguardo il mercato, la rosa è già ottima ma ho visto che vi state muovendo per rafforzare il comparto Under; cosa avete in mente?

“Siamo vigili sul mercato. In questo mese dobbiamo essere sempre attenti, per cercare di migliorarci. Se troviamo qualche giocatore che ha le caratteristiche, ma soprattutto lo spirito giusto, lo valuteremo. Ma ad oggi siamo contenti del nostro organico. Che gara mi aspetto? Sicuramente bella partita. Che vinca il migliore”.

