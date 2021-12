Diversi disagi in varie zone della provincia, dalla costa all’entroterra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa l’11 dicembre dal Comune di San Benedetto.

Alle 8 in via del Cacciatore il forte vento ha abbattuto un albero che ha ostruito la carreggiata. Sul posto Vigili del Fuoco , giardinieri comunali e Polizia Municipale. In questo momento è il vento a creare maggiori disagi.

Alle 8.30 per il vento e la forza del mare la Polizia Municipale ha chiuso l’accesso alla passeggiata del Molo Sud.

Alle 9.30 rimosso l’albero caduto, via del Cacciatore è di nuovo percorribile.

Di seguito una nota diffusa dal sindaco di Massignano, Massimo Romani.

A causa della caduta di un albero su un cavo dell’alta tensione, lungo la strada provinciale Montevarmine (località Palizzata) è stato interrotto il tratto che porta a Villa Santi di Massignano.

I Vigili del fuoco e il personale Enel sono già sul posto e stanno provvedendo alla sistemazione del guasto elettrico.

Viste le avverse condizioni metereologiche raccomando la massima prudenza.

Di seguito una nota stampa, giunta in redazione l’11 dicembre, dal sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi.

Le principali criticità si sono ravvisate in alcune zone rurali.

A causa del vento, sono caduti alcuni alberi e rami in via Montetinello, Contrada Spiagge e sulla provinciale all’altezza del Convento di San Giacomo.

In queste zone sono prontamente intervenuti operai del Comune e Polizia Locale per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

Dal punto di vista idraulico, al momento non si ravvisano criticità nel Centro urbano di Centobuchi.

Segnalo solo la momentanea chiusura al transito del sottopasso di Contrada Sant’Anna.

Se non strettamente necessario, chiedo a tutti di non mettersi alla guida e di evitare di percorrere strade rurali o poco battute‼️

In caso di necessità contattare il numero della Polizia Locale 3484764191

oppure i Vigili del Fuoco 115.

