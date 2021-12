Diversi disagi in varie zone della provincia, dalla costa all’entroterra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa l’11 dicembre dal Comune di San Benedetto.

Alle 8 in via del Cacciatore il forte vento ha abbattuto un albero che ha ostruito la carreggiata. Sul posto Vigili del Fuoco , giardinieri comunali e Polizia Municipale. In questo momento è il vento a creare maggiori disagi.

Alle 8.30 per il vento e la forza del mare la Polizia Municipale ha chiuso l’accesso alla passeggiata del Molo Sud.

Alle 9.30 rimosso l’albero caduto, via del Cacciatore è di nuovo percorribile.

Di seguito una nota diffusa dal sindaco di Massignano, Massimo Romani.

A causa della caduta di un albero su un cavo dell’alta tensione, lungo la strada provinciale Montevarmine (località Palizzata) è stato interrotto il tratto che porta a Villa Santi di Massignano.

I Vigili del fuoco e il personale Enel sono già sul posto e stanno provvedendo alla sistemazione del guasto elettrico.

Viste le avverse condizioni metereologiche raccomando la massima prudenza.

