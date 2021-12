In allerta le squadre di emergenza di Ciip e Azienda Multiservizi in collegamento con la Polizia municipale per gestire eventuali situazioni critiche, così come Picenambiente è pronta a intervenire successivamente per rimuovere eventuali depositi di materiale fangoso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 10 dicembre, dal Comune di San Benedetto.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha convocato questa sera il gruppo operativo comunale a seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile per domani.

Le previsioni indicano il maggior quantitativo di pioggia tra le 6 e le 9.

Sono pertanto stati mobilitati i volontari di Protezione civile che, insieme alla Polizia Municipale, presidieranno le zone più critiche, ad iniziare da via Manzoni e area Ballarin dove i lavori di realizzazione della nuova rete idrica non sono stati ancora completati.

Osservati speciali sono come sempre i sottopassi, soprattutto in considerazione del fatto, già sperimentato non passato, che black out o accumuli di rifiuti stradali sulle griglie di deflusso possono bloccare le pompe.

In allerta le squadre di emergenza di Ciip e Azienda Multiservizi in collegamento con la Polizia municipale per gestire eventuali situazioni critiche, così come Picenambiente è pronta a intervenire successivamente per rimuovere eventuali depositi di materiale fangoso.

L’invito è comunque sempre quello di evitare in questi casi, se possibile, l’uso dell’auto e comunque di non avventurarsi mai in un sottopasso dove ristagna acqua, anche se il livello può sembrare affrontabile.

