SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seduta mattutina per i rossoblù di mister Antonioli il 10 dicembre. Attivazione e lavoro tecnico per tutto il gruppo per poi passare alla fase tattica specifica per reparto.

Inoltre è stato intervistato l’esterno d’attacco Simone Di Domenicantonio, di seguito le sue dichiarazioni.

“Cosa è mancato mercoledì per vincere? Abbiamo fatto una buona gara, lottando su ogni pallone. Se non era per il rigore forse potevamo portarla a casa, è stato importante il nostro atteggiamento. – dichiara l’ex Campobasso.

“Montegiorgio? Sarà una partita tosta e dobbiamo lottare su ogni pallone. Sarà difficile perché non giochiamo su un campo come nel nostro stadio. – afferma in merito alla gara del prossimo turno.

“Cosa è importante per poter vincere? Sicuramente il gruppo, se stiamo bene tra di noi e ci aiutiamo poi i risultati arriveranno”. – aggiunge.

“Bilancio in rossoblù? Non tanto positivo, i gol non sono arrivati ma spero di poter segnare in modo tale da poter andare sempre meglio. La società non ci fa mancare nulla”. – dichiara.

“Gol annullato domenica scorsa? Non so per quale motivo l’arbitro l’abbia annullato però mi rimbocco le maniche e spero di poter segnare già da domenica”. – conclude l’esterno rossoblu.

