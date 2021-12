Inoltre per domenica è istituita in via Gramsci la svolta obbligatoria verso il sottopasso di via Fiscaletti per chi viene da nord

In vista della Fiera di Santa Lucia, la Polizia Municipale ha disposto con ordinanza i divieti di transito e sosta per le intere giornate del 12 e 13 dicembre.

Le vie e le piazze interessate sono: Montebello, Giorgini, Milanesi, Buozzi, Paolini (tratto compreso tra via Fiscaletti e via Mazzocchi), Colombo (tratto compreso tra via Fiscaletti e viale S. Moretti), Secondo Moretti (tratto tra Rotonda Giorgini e Piazza Matteotti), Garibaldi, Largo La Spezia (tratto compreso tra via Calatafimi e via Bezzecca), San Giovanni Battista.

Inoltre per domenica 12 dicembre è istituita in via Gramsci la svolta obbligatoria verso il sottopasso di via Fiscaletti per chi viene da nord.

