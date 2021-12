SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 10 dicembre, dalla Questura di Ascoli Piceno.

Gli Agenti delle Volanti del Commissariato di San Benedetto del Tronto, hanno tratto in salvo e soccorso un anziano uomo 90enne in stato di depressione che per attuare un proposito di suicidio tentava di recidersi le vene utilizzando un coltello da pescatore.

L’ episodio è avvenuto verso le ore 13 del 6 dicembre 2021 allorquando in via Mattei a San Benedetto del Tronto, un cittadino incrociava l’anziano uomo che vagava disorientato e in stato confusionale lungo la via, con i vestiti e le mani sporchi di sangue. L’uomo allarmato contattava immediatamente il numero di emergenza, pertanto tramite la locale sala operativa del Commissariato veniva inviata tempestivamente una Volante sul posto.

Una pattuglia della Squadra Volante giunta immediatamente nel luogo segnalato, individuava, nei pressi di una panchina di Via Mattei l’anziano uomo visibilmente scosso e sanguinante all’altezza dei polsi, che impugnava un coltello da pescatore di notevoli dimensioni. Con estrema prontezza e determinazione i due Agenti riuscivano in sinergia a bloccare la persona e a disarmarlo, evitando che si consumasse la tragedia.

I successivi accertamenti consentivano di risalire ai parenti dell’anziano che confermavano il profondo stato di depressione che l’uomo stava attraversando, culminato negli ultimi giorni in veri e propri intenti suicidi.

Arrivata l’ambulanza l’uomo è stato medicato e trasportato presso il locale nosocomio “Madonna del Soccorso” e fortunatamente grazie all’ immediato e tempestivo intervento della Squadra Volante , le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

