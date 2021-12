MARTINSICURO – Bando pubblico a Martinsicuro.

Dopo aver approvato, a fine novembre 2019, un apposito Regolamento Comunale per la disciplina del Compostaggio Domestico nei giorni scorsi il Comune di Martinsicuro ha pubblicato un bando per l’assegnazione, a tutti i cittadini che ne hanno i requisiti, di 151 compostiere per il compostaggio domestico ad uso gratuito.

Al bando potranno partecipare ovviamente i cittadini residenti nel Comune titolari di una utenza Tari di tipo domestico in regola con i pagamenti e che non hanno già beneficiato, in precedenza, dell’affidamento in comodato gratuito di una compostiera domestica. Tra i requisiti richiesti il possesso nella propria abitazione di un giardino, di un orto, di uno spazio verde o comunque di un luogo che offra la possibilità di svolgere il compostaggio domestico e di utilizzare poi il compost prodotto.

Sul sito del Comune di Martinsicuro è consultabile il bando, si può trovare il fac-simile di domanda e tutte le spiegazioni su come compilarlo ed i criteri che verranno adottati per l’assegnazione delle compostiere a uso domestico che saranno conferite fino ad esaurimento scorte (le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31/12/2021).

“Sin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali, puntando sull’implementazione della raccolta differenziata e sulla diminuzione dei conferimenti in discarica anche attraverso il recupero dell’umido domestico e la creazione di concimi naturali da utilizzare per concimare orti, giardini e aree verdi” spiegano il primo cittadino Massimo Vagnoni e l’Assessore all’Ambiente Marco Cappellacci. “Invitiamo tutti i cittadini che hanno i requisiti richiesti a presentare la domanda così da iniziare a svolgere il compostaggio domestico ed aiutarci così a diminuire il conferimento dell’umido in discarica”.

