CUPRA MARITTIMA – Tre importanti titoli in programma al cinema Margherita di Cupra Marittima fino al 15 dicembre. Si inizia con il candidato agli Oscar 2022 per l’Italia: “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, già premiato quest’anno a Venezia 78 con il Gran Premio della Giuria e il premio Marcello Mastroianni al giovane protagonista Filippo Scotti. Un film autobiografico ambientato a Napoli definito tra i più belli dell’autore, che il cinema Margherita ha l’orgoglio di proiettare, unico cinema di una cittadina sotto i 40.000 abitanti a cui è stata concessa la copia.

Lunedì 13 e mercoledì 15 sono in programma le proiezioni di “I fratelli de Filippo” del regista Sergio Rubini. Edoardo, Titina e Peppino De Filippo alla morte del padre naturale si trovano senza nessun lascito economico, ma con una grande passione e una eredità importante che li renderà celebri nell’arte che hanno respirato da sempre: il teatro.

Martedì 14 dicembre un appuntamento speciale per confrontarsi e parlare dell’importanza dello sport per chi possiede disabilità mentale, in collaborazione con molte associazioni che lavorano nel campo sociale: Onphalos, progetto Filippide Marche, Capitani Coraggiosi, Soccer Dream Montepacini. Sarà proiettato il film Upside Down di Luca Tornatore, la storia di un ragazzo down che, frequentando una palestra, si appassiona al pugilato. Il film ha nel cast Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano.

LA PROGRAMMAZIONE FINO AL 15 DICEMBRE 2021:

E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (ITA 2021, 130)

E’ la storia di un giovane di nome Fabio. Il ragazzo avrà l’occasione di vivere uno dei sogni più grandi degli amanti del calcio, quando giunge nella sua città il goleador Diego Maradona, ma a questa grande gioia si accompagnerà una tragedia inaspettata, che sconvolgerà la sua vita.

giovedì 9/12 ore 21,15

venerdì 10/12 ore 18,30-21,15

sabato 11/12 ore 18,30-21,15

domenica 12/12 ore 16,00 – 18,30-21,15

lunedì 13/12 ore 21,15

martedì 14/12 ore 18*

*ingresso ridotto

I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini (ITA 2021,142′)

La storia di Peppino, Titina ed Eduardo, tre fratelli che vivono a Napoli insieme alla madre Luisa. Il padre, Eduardo Scarpetta, alla sua morte lascerà loro non soldi, ma una eredità ben più importante…

lunedì 13/12 ore 18,30

mercoledì 15/12 ore 21,15

UPSIDE DOWN di Luca Tornatore (ITA 2021, 93′)

Paolo (Gabriele Di Bello) è un ragazzo con la sindrome di Down. In una palestra conosce Armando (Antonio Zavatteri), maestro di pugilato, e pian piano nasce in lui il desiderio di mettersi alla prova in questo sport.

martedì 14/12 ore 21

ingresso unico 5 euro

evento in collaborazione con Onphalos, Progetto Filippide Marche, Capitani Coraggiosi, Soccer Dream Montepacini

Sarà possibile ricevere la programmazione direttamente su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391 7156986, dopo averlo salvato tra i contatti. Nonostante la capienza del cinema sia aumentata, il Margherita ha deciso di mantenere ancora degli spazi vuoti al 25%. È, quindi, consigliabile

prenotarsi sul sito: www.cinemamargherita.com per facilitare l’ingresso in sala.

In base alle normative anti Covid sono obbligatori il Green pass e l’uso della mascherina.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.