SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripresa degli allenamenti per i rossoblù di mister Antonioli che, nella mattinata, si sono ritrovati al Samba Village per preparare la trasferta di Montegiorgio. Fisioterapia e lavoro di rigenerazione in acqua per i titolari della gara di ieri, palestra e cambi di direzione in campo per tutti gli altri. Continua il percorso di recupero per il capitano Federico Angiulli che, oltre alle terapie del caso, ha svolto anche un lavoro di andature e corsa in piscina.

Dopo poco più di 24 ore dalla gara giocata ieri contro il Notaresco dove la Samb è riuscita a pareggiare in extremis, arrivano altre due cessioni da parte dei rossoblu. Parliamo del difensore classe 99′ Alessandro De Santis e dell’attaccante lettone Kaspars Svarups che hanno risolto consensualmente il proprio contratto che li legavano alla squadra. Di seguito i due comunicati del club.

“La A.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Alessandro De Santis. Al difensore, classe 1999, la società augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro. La A.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Kaspars Svarups. All’attaccante la società augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro”.

