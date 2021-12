SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Triplo appuntamento con la giornalista e scrittrice Cinzia Tani che, nei giorni 10 e 17 dicembre, sarà al liceo Scientifico Rosetti per incontrare gli studenti che parteciperanno al progetto del laboratorio di scrittura creativa, organizzato dall’istituto in collaborazione con l’associazione culturale “I luoghi della scrittura”, nell’ambito del Piano Scuola Estate Fase 3.

Il progetto prevede sia la partecipazione a concorsi di scrittura, incontri culturali e corsi di avviamento alla scrittura creativa sia il corso di scrittura creativa che Cinzia Tani terrà, per un totale di sei ore, a un folto numero di studenti e studentesse di età compresa fra i 14 e i 19 anni.

A conclusione della prima giornata, il 10 dicembre, alle ore 18, un altro appuntamento con Cinzia Tani presso l’Auditorium del Comune di San Benedetto del Tronto, dove la scrittrice presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “L’ultimo boia”, edito da Vallecchi Firenze. L’evento è organizzato dall’associazione “I luoghi della scrittura” con la libreria “Libri ed eventi” di San Benedetto del Tronto e ha il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Cinzia Tani ha esordito come scrittrice nel 1987, con la pubblicazione del suo primo libro “Sognando California”, con il quale si è aggiudicata il Premio Scanno. Nello stesso anno è divenuta collaboratrice della Rai, come inviata del programma Mixer condotto da Giovanni Minoli. È stata autrice e conduttrice di programmi televisivi come “Chi è di scena”, “L’occhio sul cinema”, “Il caffè”. Ha alternato la conduzione di programmi televisivi e radiofonici alla scrittura e alla divulgazione. Ha collaborato, inoltre, alla stesura di molte puntate del programma televisivo “Delitti”, documentario su episodi di cronaca nera accaduti in Italia dal secondo dopoguerra in poi. Attualmente conduce il programma “Il caffè di Rai Uno” con Guido Barlozzetti. Nel 2004 è stata nominata Cavaliere su iniziativa del Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi.

“L’ultimo boia” narra le vicende di Albert Pierrepoint che, a undici anni, scopre per caso quale sia il lavoro segreto del padre e dello zio finché decide di seguire la tradizione di famiglia e diventare il Pubblico Giustiziere più famoso della Gran Bretagna. In venticinque anni impicca circa cinquecento persone, ma nel 1956 lascia il suo lavoro e, al contrario, comincia a combattere contro la pena capitale. Accade quando deve giustiziare Ruth Ellis che, dopo un rapporto d’amore travagliatissimo con il corridore automobilistico David Blakely, lo uccide per gelosia. Per la prima volta Pierrepoint non trova una folla esultante che lo attende fuori dalla prigione, ma gente inferocita che vorrebbe linciarlo. Il libro alterna i fatti della vita del protagonista con i casi di cronaca nera più importanti dell’epoca.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero telefonico 335 7000773 o tramite WhatsApp al numero: 366 4349288.

