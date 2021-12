SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il dottor Willy Giannubilo, 45 anni, sambenedettese di adozione da oltre 15 anni, è il nuovo primario della Uoc di Urologia dell’Ospedale di Civitanova Marche.

Il dott. Giannubilo, di origini pugliesi, ha compiuto il suo corso di studi e di Specializzazione presso la Clinica Universitaria degli Ospedali Riuniti di Ancona, per poi distinguersi professionalmente ed umanamente presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, con la guida del Grande Maestro, Prof. Vincenzo Ferrara.

La Uoc di Urologia di Jesi, fiore all’occhiello della sanità marchigiana, si contraddistingue sul territorio regionale e nazionale per le competenze ultraspecialistiche con particolare riguardo all’approccio chirurgico per via laparoscopica.

La direttrice dell’Area Vasta 3, dott.ssa Daniela Corsi, ha conferito l’incarico al dott. Giannubilo, classificato al primo posto della graduatoria del concorso pubblico per Direttore di Struttura Complessa. La scelta è caduta proprio su Giannubilo, per le proprie competenze professionali, formative, gestionali ed organizzative dimostrate.

Al nostro concittadino Willy Giannubilo va un grande in bocca al lupo di tutta la sua città per l’inizio e la prosecuzione della sua brillante carriera.

