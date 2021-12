Le valutazioni degli orange dopo la vittoria per 1-0, seguite da alcuni scatti dei momenti salienti

In primo piano alcuni scatti della partita, a cura di Giacomo Lauretti

TESTA 8 Quelli del Fiuggi avrebbero potuto continuare a tirare anche fino a domani mattina, ma non si passa. Riflesso prodigioso su Sowe che voleva segnargli di tacco. Para tutto.

PETRINI 7 Prestazione autorevole, fa sempre la cosa giusta. Preziose e pericolose le sue rimesse con le mani lunghe che fungono quasi da calcio d’angolo.

SENSI 7,5 Lascia a bocca asciutta Fall prima e Sowe poi, senza praticamente mai far vedere loro lo specchio. Decisivo nel finale rovente, quando il Fiuggi era completamente sbilanciato avanti.

PASSALACQUA 7,5 Almeno due salvataggi disperati che valgono la vittoria. Un muro. Dove non arriva lui ci pensano i guantoni di Testa.

PASQUALINI 6,5 Costretto più ad un ruolo di copertura, visto anche che sulla sua verticale Pietropaolo era più propenso all’attacco. Gran discesa al 65′ che costringe Mejri al tuffo.

ROSSI 7 Una delle sue migliori partite. Ci mette corsa e tanto fisico, coadiuvando centrocampo e attacco.

D’ALESSANDRO 6,5 Detta i tempi di gioco in cabina di regia. Si becca un giallo per aver speso il fallo tattico su contropiede ciociaro e Ciampelli lo toglie poco dopo. Prevenire è meglio che curare.

EVANGELISTI 6,5 Sempre al posto giusto nel momento giusto. Esce sempre con personalità dalle situazioni complicate, prendendosi a volte anche dei rischi.

VERDESI 6,5 Più concreto che appariscente. Non cerca mai il dribblig ubriacante ma si batte per fare pressing ed offrire palloni ai suoi compagni. Prezioso come sempre.

PIETROPAOLO 7,5 Decide la partita con una girata di testa da rapace d’area. Sulla sinistra, fa venire il mal di testa a Meloni, bucandolo da tutte le parti e creando molte occasioni. Gioiellino.

NAPOLANO 7 Ci ha preso gusto a battere gli angoli tagliati sul primo palo. Dopo Nereto, anche stavolta la mossa ripaga. Si vede che in allenamento ne prova tanti.

BATTISTA 6 (dal 56′) Entra quando il risultato è da proteggere, prova a colpire in contropiede, ma non riesce ad incidere.

PETRICCI 6 (dal 56′) Rileva D’Alessandro che rischiava il secondo giallo. Fa il suo in modo ordinato.

NOCIARO-CLERICI (dal 90′) s.v. Subentrano nel recupero per proteggere il risultato.

CIAMPELLI 7 Cambiano gli interpreti ma non il risultato finale, sintomo che il Porto d’Ascoli ha un’identità ben chiara ed è plasmato attorno alla figura del mister. Le rotazioni, obbligate visto l’impegno di domenica col Nereto, sono azzeccate e Pietropaolo ripaga in pieno la sua fiducia. Ottimo soprattutto l’atteggiamento che è riuscito ad impartire ai suoi, specialmente nei minuti iniziali della gara, che rappresentavano il punto debole nelle scorse uscite. Ora testa ad un altro impegno casalingo, contro il Vastogirardi che, vista la sospensione della sfida col Trastevere, ha anche meno minuti nelle gambe.

