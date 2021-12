SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa martedì 7 dicembre l’ottava giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Vittoria importante per San Benedetto City che espugna il Palasport Comunale di Monsampolo per 2-4 contro la Futsal L.C. Per i rossoblu di mister Alesi a segno Michetti e De Carolis tripletta.

Perde lo scontro diretto lo Sporting Grottammare contro Offida C5, gli ospiti si impongono ed escono vittoriosi per 3-9 presso la Palestra dell’Istituto “P. Fazzini”. Per la formazione di casa marcano Poggi e Lini doppietta, in questo momento la vetta si allontana di 6 punti per i grottammaresi.

Sconfitta anche per Sordapicena per 2-3 contro Amici 84 presso il Palazzetto “B. Speca”. La formazione di mister Merlini conclude il primo tempo 2-1 ma si fa rimontare dagli ospiti nel secondo tempo. Per i padroni di casa a segno Camela e Andrea Santori.

Rinviata all’8 gennaio 2022 alle ore 19.30 la gara Amatrice C5 – Piceno United Mmx.

