SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica di spettacolo al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto. Il 12 dicembre alle ore 17 andrà infatti in scena il secondo evento della rassegna “Ritratti fanciulli”, la sezione dedicata ai più piccoli della Stagione teatrale “Ritratti” e anch’essa realizzata dall’Associazione Caleidoscopio, grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e al sostegno della Regione Marche.

Andrà in scena l’opera dal titolo “Ucci, Ucci! Pollicino e altre fiabe” di Stivalaccio Teatro, che narra le vicende di due bambini, Emilio e Susanna che vivono la paura in modo diverso. Entrambi conoscono il racconto della fiaba di Pollicino ma mentre Emilio è terrorizzato Susanna è pronta ad affontare il terribile mostro. L’obiettivo dei due giovanissimi protagonisti è non addormentarsi per sfidare l’oscura figura, ma non c’è altro modo di farlo se non raccontandosi altre storie crudeli e tetre, tra fantasmi, streghe e genitori crudeli.

Nella giornata di sabato 11 dicembre invece, sarà possibile partecipare al laboratorio online di creatività per bambini dai 6 agli 11 anni promosso ed organizzato da “Altisensi”, associazione che promuove progetti rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, ai loro insegnanti e genitori, per incentivare la creatività, il pensiero critico e l’empatia.

I laboratori per bambini consentono di acquisire competenze fondamentali attraverso il gioco e il divertimento. Parole, immagini, suoni, oggetti, avvenimenti sono i punti di partenza per dialogare ed elaborare insieme idee, esprimere pensieri e condividere racconti in un’atmosfera coinvolgente e vivace.

Il costo della partecipazione al laboratorio è di 15 euro, mentre il biglietto di ingresso allo spettacolo ha un costo di 7€.

Per assistere agli spettacoli, chi ha più di 12 anni dovrà esibire il Green pass rafforzato (Super Green Pass).

Info e prenotazioni:

Tel. 389 1463537

338 3894018

