AGGIORNAMENTO ORE 17

Secondo i dati diffusi dal Servizio Sanità regionale sono 464 casi da Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore su 7014 tamponi eseguiti.

88 nel Piceno, 75 nel Pesarese, 53 nel Maceratese, 156 nell’Anconetano, 72 nel Fermano e 20 fuori regione. Il tasso incidenza cumulativo su 100 mila abitanti: 190,28.

I ricoveri in totale sono 142, sei in più rispetto a ieri. Trentuno in Terapia Intensiva (tre a San Benedetto) e trenta in Semi (tre a San Benedetto).

Un decesso nelle ultime 24 ore nelle Marche.

