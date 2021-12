SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per il match che mette di fronte Porto d’Ascoli e Fiuggi, valido per la 13esima giornata del campionato di Serie D girone F. Squadre rispettivamente al terzo e quarto posto, con 4 lunghezze che le separano (anche se i ciociari hanno una gara da recuperare).

NOTE

Pomeriggio di sole a San Benedetto del Tronto, 10.5 C°. L’arbitro è il signor Nicolò Rodigari, sezione di Bergamo. Assistente 1 Matteo Lauri (Gubbio), Assistente 2 Maurizio Polidori (Perugia). Padroni di casa in consueto completo arancione, ospiti in casacca blu scuro.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3) Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Napolano, Evangelisti, D’Alessandro, Pietropaolo. All. Ciampelli. A disp. Finori, Battista, Petricci, Aliffi, Nociaro, Massi, Clerici, Monachesi, Sabatini.

ATL. TERME FIUGGi (4-3-3) Mejri (01) Rizzitelli (00) Paserio, Forgione, Fall, Ficara, Tomas, Rocchi, Gallinari, Meloni, Frabotta. All. Romondini. A disp. Secco, Potenza, Sowe, Tucci, Lo Duca, Tajani, Francia, Costa, Turzo.

ANGOLI 2-4

AMMONITI Forgione (F) D’Alessandro (P) Petricci (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ SUBITO OCCASIONE PER NAPOLANO: rimessa laterale dalla destra, nei pressi della bandierina. Petricci con le mani va’ in mezzo, trovando il capitano che col sinistro calcia alto sulla traversa.

4′ Insiste il Pda. Filtrante di Napolano per Pietropaolo, Meloni buca l’intervento e manda in porta il 31. Il suo cross viene deviato in corner.

4′ GOL DEL VANTAGGIO PDA. Dal corner calcia Napolano col destro a rientrare, pallone sul primo palo dove Pietropaolo si avventa in anticipo e gira in porta, trafiggendo Mejhi. 1-0.

10′ Cross dalla destra di Ficarra Testa blocca e rilancia subito.

10′ TRAVERSA PORTO D’ASCOLI. Vicinissimo al raddoppio Napolano, che sul rinvio di Testa prende il tempo alla difesa avversaria e si invola verso Majri. Il suo destro si stampa sulla traversa. Il Porto d’Ascoli è on fire.

18′ Rimane a terra Verdesi, che sembra essersi fatto male da solo. Problemi alla gamba sinistra.

21′ Si rialza fortunatamente il numero 7 che torna a correre senza zoppicare, dopo l’ingresso dei sanitari.

23′ Si vede anche il Fiuggi, con la prima vera occasione da gol. Cross di Ficara, colpo di testa di Forgione che da buonissima posizione manda alto.

25′ Insistono i ciociari. Bello scambio nello stretto tra Ficara e Fall, con quest’ultimo che calcia dai 16 metri, ma svirgola. Palla sul fondo.

27′ Angolo per il Pda. Calcia Napolano a rientrare. Fallo in attacco di D’Alessandro e nulla di fatto.

30′ Cross da destra di Meloni, dopo una bella trama ospite. Testa la chiama e la blocca con sicurezza. Applausi per il numero 1.

34′ Palla persa da Evanmgelisti che prova ad uscire palla al piede al limite dell’area. Ficara gliela ruba e conclude. Fortunatamente per Testa c’è solo la potenza e non la precisione.

37′ Cross di Meloni dalla trequarti a cercare Fall. Sensi fa buona guardia in modo ordinato.

40′ Tiro velleitario del Fiuggi. Paserio prova a sorprendere Testa dai 30 metri ma la sfera finisce in curva.

45′ Angolo Fiuggi, allo scadere del primo tempo. Batte Ficara col mancino a rientrare. Testa blocca in presa alta. Ammonito Forgione per carica al portiere.

45′ Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Squadre in campo coi medesimi 22.

50′ Primo giallo anche per il Porto d’Ascoli. Ammonito D’Alessandro per un fallo tattico su una ripartenza ospite.

52′ Gran tiro di Frabotta dai 30 metri. Testa respinge coi pugni.

55′ OCCASIONE FIUGGI Angolo di Ficara, la palla resta nell’area piccola dopo una mischia. Sowe, appena entrato per Fall, prova addirittura a segnare di tacco ma Testa alza in corner.

56′ Doppio cambio nel Pda. Escono Pietropaolo e D’Alessandro per Petricci e Battista.

62′ Ficara ci prova dal limite. Bravo Testa a bloccare.

64′ Gomitata di Forgione su Rossi che rimane a terra. L’arbitro non prende provvedimenti. Il giocatore ospite era già ammonito.

65′ Grande scambio sulla sinistra tra il neo entrato Battista e Pasqualini, col terzino orange che riesce a metterla bassa e tesa in mezzo. Merhi allontana coi pugni.

67′ Esce proprio Forgione, che poco fa ha rischiato di finire sotto la doccia. Dentro Turzo.

68′ Fuori anche l’ex Samb Rocchi e Gallinari. Al loro posto Potenza e Frangia.

77′ Ammonito Battista per un fallo su Ficara. Punizione dalla trequarti. Lo Duca calcia in mezzo e Testa, nel tentativo di uscita, si scontra con un avversario e resta a terra. In campo i sanitari, ma il numero 1 sembra in grado di continuare.

80′ FIUGGI VICINO AL PARI. Sinistro volante di Potenza, fuori di pochi centrimetri.

81′ Esce Napolano ed entra Clerici. Sensi eredita la fascia di capitano.

90 Saranno 5 i minuti di recupero. Ultimi tentativi per gli ospiti.

90+3 Fallo di Petricci, che viene ammonito. Punizione dal limite per il Fiuggi. Si soffre.

94′ MIRACOLO DI TESTA. Calcia Ficara col mancino, vola Testa in angolo.

95′ Vanno tutti dentro per l’ultima occasione. Ma Potenza calcia direttamente sul fondo, sprecando clamorosamente.

95′ Finisce qui dopo un recupero che sembrava infinito. Il Porto d’Ascoli batte 1-0 il Fiuggi.

