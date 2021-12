Tutto pronto allo Stadio “V.Savini” di Notaresco per la gara valevole per la dodicesima giornata di Serie D Girone F

Note: Notaresco, 9° soleggiato con qualche nuvola sparsa. Campo di gioco in buone condizioni. Notaresco in completo bianco, Samb in divisa rossoblu.

Angoli 3-4

FORMAZIONI

NOTARESCO: Shiba, Bellardinelli, Fredrich, Bruno, Speranza, Pesce, Maio, Petruzzi, Blando, Gassama, Gallo.

A disposizione: Mariani, Pampano, Massarotti, Colombatti, Sorrini, Bana, Marcattili, De Stefanis, Magliulo. Allenatore Massimo Epifani

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Lulli, Ferri Marini, Varga, Zgrablic, Lorenzoni, Lisi, De Sena, Zanazzi, Frulla.

A disposizione: Bruno, De Santis, Pica, Ferretti, Amoruso, Di Domenicantonio, Svarups, Fabretti, Peroni. Allenatore Mauro Antonioli

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ OCCASIONE SAMB: azione sviluppata dalla sinistra dei rossoblu, riceve Ferri Marini che dal limite va alla conclusione in porta ma c’è una gran parata di Shiba.

3′ OCCASIONE NOTARESCO: Gassama allarga sulla destra per Bellardinelli che va al tiro in porta, inizialmente deviato, ma Knoflach con un grande intervento respinge in angolo.

14′ GOL ANNULLATO AL NOTARESCO: azione sviluppata centralmente dai padroni di casa, riceve Bellardinelli sulla destra che va al cross in mezzo per Maio. Il 9 deposita il rete ma viene annullato per posizione di fuorigioco.

17′ Si rivedono i rossoblu in avanti: pallone recuperato a centrocampo da Lorenzoni, serve il pallone per Lisi che va alla conclusione ma Shiba respinge in angolo.

18′ TRAVERSA DELLA SAMB: cross dalla bandierina di Frulla ma la difesa respinge poi Varga in area di rigore raccoglie il pallone e conclude di prima intenzione con il destro ma Shiba respinge e il pallone sbatte sulla traversa.

23′ GOL DEL NOTARESCO: cross dalla bandierina di Fredrich, dove arriva Speranza che di testa infila alle spalle di Knoflach, 1-0.

27′ Occasione sprecata dai padroni di casa: lancio lungo di Bruno in profondità. Zgrablic manca il pallone e Varga si fa sfuggire Maio che entra in area e crossa per Bellardinelli che di rovesciata manda alto.

35′ Ammonito Frulla per aver atterrato Bellardinelli.

37′ Ancora Notaresco: Pesce dal limite prova il sinistro, il pallone sfiora l’incrocio dei pali.

43′ Ammonito Lisi, giudicato troppo duro l’intervento commesso ai danni di Blando.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45+1′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, si va negli spogliatoi con i rossoblu in svantaggio che hanno disputato una buona gara nei primi 20 minuti ma si sono trovati in difficoltà nella fase difensiva, soprattutto Zgrablic e Varga. Padroni di casa ben organizzati che hanno creato delle buone occasioni.

SECONDO TEMPO

1′ Cambio del Notaresco: esce Gassama dentro Pampano.

17′ Doppio cambio della Samb: escono Frulla e Ferri Marini ed entrano Di Domenicantonio e Svarups.

23′ Ci prova la Samb: Zanazzi riceve da Lulli e prova la conclusione da fuori ma il pallone scorre sul fondo.

25′ CALCIO DI RIGORE PER LA SAMB: Speranza atterra De Sena e l’arbitro assegna il penalty.

25′ RIGORE PARATO: De Sena calcia sulla destra e Shiba respinge con un grande intervento.

29′ Ammonito Varga fallo in attacco su Gallo.

31′ Ammonito Lulli per proteste.

34′ Cambio del Notaresco: esce Pampano per Bana.

40′ Cambio della Samb: esce Lulli, dentro Peroni.

41′ PAREGGIO DELLA SAMB: azione sulla sinistra dei rossoblu con Di Domenicantonio scodella in mezzo per De Sena che a due passi dalla porta deposita il pallone in rete, 1-1.

45′ Sono 4 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+1′ Ammonito Lorenzoni per essersi messo davanti al rinvio di Shiba.

45+3′ Ammonito Massarotti per aver atterrato Lorenzoni.

45+4′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, finisce 1-1 tra Notaresco e Samb.

