SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ Associazione sambenedettese Buonvento aderisce alla campagna di sensibilizzazione sui diritti umani, promossa da Amnesty International a supporto della liberazione del ricercatore e studente Patrick Zaki. Quest’oggi, mercoledì 8 dicembre, è stata inaugurata una panchina gialla davanti all’ex Cinema delle Palme, realizzata come memento su questa importante tematica.

L’associazione Buonvento in una nota ha dichiarato: “È il giallo il colore che caratterizza le battaglie per reclamare una giustizia finora negata. Per Giulio Regeni, la cui famiglia è ancora in attesa, e per Patrick Zaki, giovane attivista e ricercatore egiziano che ha subito 22 mesi di detenzione preventiva arbitraria e illegale nella vana attesa di un giusto processo. Il 10 dicembre ricorre il 73° anno dalla approvazione da parte delle Nazioni Unite, della “Dichiarazione dei diritti umani”. Una dichiarazione purtroppo ancora poco considerata in troppi Paesi del mondo. La panchina gialla quindi è un simbolo, un richiamo, un monito affinché si vegli sul rispetto dei diritti fondamentali e inalienabili, è un segno di fratellanza per tutte le vittime dell’ingiustizia e ci auguriamo possa stimolare nei molti giovani che percorrono questo marciapiede per recarsi alla Stazione e alla fermata degli Autobus o al centro cittadino una riflessione sull’importanza dei diritti umani e della loro difesa”.

