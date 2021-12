SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Accese le luci delle installazioni comparse nei giorni scorsi nel giardino “Nuttate de Luna” e dei due alberi di Natale nel centro di San Benedetto, uno al Paese Alto ed uno lungo il corso.

L’inaugurazione delle installazioni del giardino “Nuttate de luna”, ha visto presenti il sindaco Antonio Spazzafumo e Battista Faraotti che le ha sponsorizzate.

Una delle due opere raffigura un pesce luminoso gigante che emerge dalle acque increspate, forse quelle del mare Adriatico, quasi a voler dare un segno di speranza per l’anno che verrà.

La seconda opera, detta il “Parkour”, è un’installazione composta da dodici figure, quasi fossero degli acrobati luminosi, che si muovono in una superficie lineare di circa 27 metri. Il nome stesso rimanda ad un “percorso” che attraverso la sequenza di una serie di movimenti consente di spostarsi da un luogo all’altro e di superare potenziali ostacoli. Il parkour rappresenta, in questo caso, una sorta di metafora del momento storico che l’umanità sta vivendo, un percorso incerto e difficile che richiede l’impegno e lo sforzo di tutti per ridisegnare i nuovi equilibri di un prossimo futuro.

