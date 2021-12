Fino ad ora i ragazzi di Romoldini hanno totalizzato 25 punti in 11 giornate di campionato, con una gara da recuperare in trasferta contro il Castelnuovo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la bellissima vittoria di Nereto, il Porto d’Ascoli è atteso subito ad un altro importantissimo incontro.

Mercoledì 8 Dicembre al Riviera delle Palme l’undici di Ciampelli riceverà infatti la visita del pericolosissimo Fiuggi, la terza forza del girone.

Dopo lo stop causato dal focolaio Covid nel gruppo squadra, l’Atletico Fiuggi domenica è tornato alla vittoria con un pirotecnico 4-2 rifilato in casa al Vastogirardi, risultato che ha permesso ai Frosinati di consolidare la propria posizione in classifica e di mantenere il ritmo delle prime della classe, con Recanatese e Trastevere entrambe vittoriose per 3-1 negli anticipi della dodicesima giornata.

Fino ad ora i fiuggini hanno totalizzato 25 punti in 11 giornate di campionato, con una gara da recuperare in trasferta contro il Castelnuovo. 19 reti segnate e 9 subite: questi i numeri della formazione di mister Romondini. Una squadra ben disposta in campo, fatta di uomini con tecnica, sostanza e qualità che possono fare la differenza in un girone come questo.

Pericolo numero uno tra i biancorossi il numero 10 Alessandro Ficara, già a quota 6 in campionato, senza tralasciare la rapidità di Potenza e le imprevedibili incursioni da parte del difensore centrale Frabotta, autore di una doppietta proprio contro il Vastogirardi.

Riguardo la probabile formazione mister Romondoni potrebbe schierare un 4-3-3 con Mejri tra i pali, linea difensiva composta da Tomas Turzo Frabotta e Romeo, centrocampo con Forgione davanti alla difesa accompagnato da Potenza e Rizzitelli, mentre il tridente offensivo potrebbe essere composto da Rocchi, Papaserio e appunto, il già citato Ficara al centro dell’attacco.

Ai microfoni mister Ciampelli continua a parlare di obiettivo salvezza, ma questa gara sa molto di scontro diretto tra due formazioni che almeno secondo la classifica puntano molto più in alto. La gara di Nereto ha dimostrato che i biancocelesti hanno grinta e carattere da vendere quando ci sono partite dure da portare a casa, e questa è la missione che dovranno ripetere anche contro il Fiuggi per far sì di rimanere aggrappati alle prime della classe.

