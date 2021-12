SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la bella vittoria contro il Castelnuovo Vomano per 2-0, i rossoblu affronteranno il Notaresco domani mercoledì 8 dicembre presso lo Stadio “Vincenzo Savini” di Notaresco alle ore 14:30.

Lo scorso anno gli abruzzesi hanno partecipato al campionato di Serie D, sempre nel Girone F, e si sono posizionati al 2° posto in classifica con 64 punti centrando i play-off dove però sono stati sconfitti per 0-1 dal Pineto in finale.

Nel campionato in corso i ragazzi di mister Epifani stanno disputando un buon campionato. Al momento la posizione in classifica della squadra è in zona play-off, al 5° posto in classifica con 20 punti a pari merito con il Castelfidardo, tra l’altro proprio con i marchigiani c’è una gara da recuperare.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 6 vittorie con Atletico Terme Fiuggi, Nereto, Vastogirardi, A.J. Fano, Chieti, Matese. 2 pareggi con Porto d’Ascoli e Castelnuovo Vomano e 3 sconfitte con Trastevere, Vastese e Tolentino.

18 sono i gol fatti e 14 subiti. Con questi dati il Notaresco ha il quarto miglior attacco ed è la settima difesa del girone ad aver subito meno gol.

Salterà la gara Niccolò Valenti (al momento 5 gol con gli abruzzesi) dopo aver ricevuto un’espulsione nel finale di gara con il Tolentino.

Giocatore da tenere d’occhio: Francesco Maio, attaccante classe 93′, che sta disputando un buon campionato che nelle prime 11 partite ha segnato 8 gol. Per lui lo scorso anno esperienza al Piacenza dove ha segnato 3 gol in 20 presenze. La sua miglior stagione in Serie D risale al 2019-2020 con la maglia del Porto Sant’Elpidio, 15 gol in 25 presenze.

