MONTEPRANDONE – Sono 400 i presepi provenienti da tutto il Mondo di Padre Nicola Iachini in esposizione presso il Museo Parrocchiale di Arte Sacra, in piazza San Giacomo a Monteprandone.

“Sono solo i piccoli, numerosi e meravigliosi presepi provenienti da tutto il Mondo – spiega Padre Nicola Iachini – sono stati già esposti nelle principali città del Belgio e anche a Parigi, precisamente a Saint Gratien, territorio dell’Il-de-France con una partecipazione numerosa in tutte le esposizioni. Per esempio, solo a Bruxelles nella sua più grande Basilica di Koekelberg, 35 mila visitatori. Ho avuto l’onore della visita di numerose personalità, come la Regina del Belgio Paola, l’Ambasciatore d’Italia, il Console generale di Charleroi e l’Agente consolare di Namur, il governatore della Provincia di Namur Armand Dalem, il Nunzio Apostolico Monsignor Giacinto Berloco, il Deputato-Sindaco di Sambreville Jean-Charles Luperto e tante altre personalità che non ricordo. Invito tutti a fare visita non solo per quanto riguarda l’aspetto culturale, ma soprattutto per quello religioso in modo da passare questo Natale a contemplare l’amore infinito di Dio, sotto le spoglie di un Bambino povero e bisognoso e onorare la sua e nostra Madre Maria Santissima con San Giuseppe”.

La mostra sarà aperta mercoledì 8 dicembre, domenica 19 e 26 dicembre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 e giovedì 6 gennaio 2022 dalle 9:30 alle 12:30. L’ingresso è gratuito. Accesso con green pass base.

L’esposizione è stata inserita tra le iniziative in programma per il cartellone di eventi Natale al Centopercento organizzati dall’associazione Centopercento con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone e del Bim Tronto e il patrocinio della Regione Marche. L’esposizione è curata da Padre Nicola Iachini e realizzata in collaborazione con la Proloco Monteprandone e l’associazione Castrum Prandonis.

