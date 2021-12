GROTTAMMARE – Mercoledì 8 dicembre, alle ore 17, presso il Teatro delle Energie di Grottammare, andrà in scena “Bubbles Revolution”, uno spettacolo di teatro visuale per tutte le età, a cura dell’associazione Leart Culture, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’ingresso è gratuito.

Dopo aver rappresentato il loro spettacolo in oltre cinquanta paesi nel mondo, Marco Zoppi e Rolanda sono tornati in Italia con il loro spettacolo “Bubbles Revolution”. Le bolle di sapone saranno, come sempre, le indiscusse protagoniste sul palco, ma insieme a loro, si aggiungerà un nuovo elemento, la luce, in una forma mai vista prima d’ora. Un viaggio alla scoperta delle storie personali dei due artisti, che coinvolge l’amore, l’amicizia e la riscoperta del valore della famiglia; un percorso quasi alchemico alla scoperta dei più spettacolari effetti che gli elementi possono realizzare, grazie alla destrezza e alla maestria di Marco Zoppi e Rolanda, detentori, dal 2014, del titolo di migliori Artisti delle Bolle di Sapone Europei per le loro capacità artistiche, per l’altissimo livello tecnico ed espressivo, per la loro naturale attitudine al palcoscenico e per il loro stile unico e innovativo.

Sempre alla ricerca di nuovi ed originali effetti da offrire al pubblico, Marco Zoppi e Rolanda, hanno, inoltre, sviluppato la Light Painting, la pittura con la luce, che, grazie alle proprietà di un particolare materiale fotosensibile e alle sue capacità di disegno a mano libera, Rolanda riesce a portare sul palco, regalando magia, romanticismo e passione.

Per informazioni e prenotazioni:

Leart Culture di Vittorio Ciarocchi

tel 0735 739240 – 347 3613412

leartculture@gmail.com

