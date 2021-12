Invito ai cittadini a prendersi cura del paese fornendo sacchetti ed aumentando i cestini nel paese alto e sul lungomare con dei cestini appositi per le deiezioni

CUPRA MARITTIMA – Novità lungo la costa.

L’amministrazione di Cupra Marittima ha recentemente installato dei cestini specifici per le deiezioni canine sul lungomare e dei cestini a Marano lungo le vie del paese. Questa attenzione, da parte del Comune, racchiude l’invito al senso civico e a prendersi cura del paese.

Di seguito le parole del sindaco Alessio Piermosini: “Nell’ottica dell’andare incontro ad una maggior cura dell’ambiente e pulizia del paese, abbiamo installato alcuni cestini per le deiezioni canine sul lungomare ed anche nei pressi della Pineta. Questi rappresentano dei punti strategici, poiché sono spesso soggetti all’abbandono delle deiezioni. Abbiamo anche voluto intensificare i controlli, dando precise disposizioni ai vigili, che le stanno eseguendo. Noi come amministrazione abbiamo fornito gli strumenti ai cittadini dando un servizio. Ora spetta ad ogni cittadino rispettare l’ambiente ed il paese in cui viviamo e che amiamo tutti, fortunatamente la maggioranza dei cittadini lo fa e noi abbiamo messo tutti nelle condizioni di farlo. Abbiamo anche installato altri cestini nel paese alto, lungo le vie, poiché prima erano presenti solo nel belvedere.”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.