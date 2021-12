FERMO – Sembrava una partita da chiudere in meno di un’ora quella andata in scena nella sesta giornata di campionato di Prima Divisione femminile tra la capolista Qualis Lab Fermana e la Marinozzi Montegranaro. Le ragazze di coach Ciotola giocano i primi due set in maniera impeccabile, nonostante la velleità delle ospiti che più volte portano le fermane a scambi lunghi e prolungati difendendo i forti attacchi di Abbiati, Colombo e Asmarandei.

Si torna in campo nel terzo set con qualche cambio tra le fila locali, Montegranaro mostra un piglio più determinato e senza nulla da perdere inizia a macinare gioco e ad immagazzinare punti conducendo sempre l’andamento del parziale fino al 25-23. Di nuovo turnover per la Fermana e si torna a giocare punto a punto con Abbiati e compagne di nuovo a rincorrere mostrando un calo di concentrazione in attacco e a muro determinante per l’andamento del set.

Tie-break al cardiopalma, la Marinozzi Montegranaro cambia campo sull’8 a 7 ed il parziale prosegue punto a punto con ben due palle match a disposizione delle ragazze di Ripani. La maggiore esperienza delle atlete della Qualis Lab Fermana nelle fasi cruciali e due errori in battuta delle ospiti sanciscono la fine dell’incontro dopo circa due ore e mezza di gioco. Buono l’arbitraggio.

QUALIS LAB FERMANA: Abbiati (k), Asmarandei, Cavanini, Colombo, Curi, Cupidio, De Carolis, Del Papa, Faina, Garagliano (L1), Minnucci, Pasquini (L2), Serio. All: Maurizio Ciotola

MARINOZZI MONTEGRANARO: Buccolo (L2), Catinari, Ciarma, Corpetti, Corradini, Favetti, Finocchi, Grifi, Marzetti (L1), Medori, Paoloni (k), Salvatelli, Valente Pietrosanto. All: Samuele Ripani

ARBITRO: Mirco Totò

PARZIALI: 25-7, 25-9, 23-25, 18-25, 18-16

CLASSIFICA: Qualis Lab Fermana 17, Mac Pedaso Volley 15, Pallavolo Fermo 12, Marinozzi Montegranaro* 10, Olians Plast Trifase e Tecnolift 6, Publiesse Volley Monte Urano 2, Emmont Volley* 1.

* Marinozzi Montegranaro ed Emmont Volley 1 partita in meno

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.