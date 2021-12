MOIE – È mancato solo il risultato alla Energia 4.0 – De Mitri sul campo della Battistelli-Termoforgia nel primo derby stagionale che il campionato di B1 femminile riservava alle rossoblù. A Moie è finita 3-1 per la formazione di casa (25-23 25-21 23-25 25-19), ma con le ragazze di coach Capriotti che sono uscite tra gli applausi e i sorrisi. Anche se entrambe le squadre erano prive di un elemento importante per parte (Benazzi tra le rossoblù, Pomili nelle padrone di casa), la partita è stata avvincente e degna di questa categoria.

Una menzione speciale va alla giovane opposta Ludovica Ceravolo per l’esordio (con punti) in serie B1, peraltro in una partita non semplice per la Energia 4.0 – De Mitri. Anche la giovanissima schiacciatrice De Angelis ha fatto una prestazione egregia, arrivando a uno score in doppia cifra (13 punti) per la prima volta in questo campionato, ma anche capitan Di Marino e Beretti (due garanzie per la squadra) sono state molto prolifiche in attacco. Le rossoblù avrebbero meritato di portare la partita al quinto set, visto l’andamento della partita fin dall’inizio, ma questo particolare non inficia assolutamente l’ottima prestazione mostrata al cospetto di una formazione in possesso di un enorme potenziale tecnico e fisico.

Questa la formazione della Energia 4.0 – De Mitri scesa in campo a Moie: Ragni (L2), Gulino, Di Clemente (L1), Casarin, De Angelis, Ceravolo, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini. N.e.: Gennari, Maracchione. All.: Capriotti-Ruggieri. Nel prossimo turno Di Marino e compagne torneranno a giocare tra le mura amiche del PalaSavelli di Porto San Giorgio sabato prossimo alle ore 19.30 nell’altro derby marchigiano previsto dal calendario contro la Pieralisi Pan Jesi.

