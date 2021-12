SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in programma per mercoledì 8 dicembre 2021, con inizio alle ore 10,30, nella Sala consiliare la cerimonia di consegna del “Gran Pavese Rossoblù”, l’onorificenza concessa dal Comune per l’opera svolta da personaggi caratteristici locali, da istituzioni, associazioni, enti e società nelle varie attività economiche, sociali, assistenziali, culturali, formative, sportive, nonché per elevati atti di coraggio e di abnegazione civica.

I premiati dell’edizione 2021:

Per il settore marittimo e della pesca. Giuseppe Carucci

Per la cultura: Piernicola Cocchiaro (in collegamento Skype dalla California)

Per lo spettacolo: Giovanni “Gianni” D’Angelo “Schiuma”

Per il sociale: Maria “Mariella” Marcheggiani

Per la medicina: Floriano Marchetti

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube e sulla pagina Facebook del Comune. Per accedere alla sala è obbligatorio possedere il green pass.