SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Termina con un pareggio per 2 reti a 2 la sfida tra la Sambenedettese e Vis Pesaro.

Le ragazze guidate da mister Silvestro Pompei stanno ottenendo risultati positivi in questo inizio di stagione e si sono qualificate matematicamente alla semifinale di Coppa Marche, ultimo step domenica prossima, 12 dicembre contro la Polisportiva Mandolesi nell’ultima gara di ritorno del girone.

Per la cronaca nella gara di ieri pomeriggio, 5 dicembre, disputatasi al supplementare “Pirani” di Grottammare, le rossoblù hanno davvero deliziato il pubblico presente imponendo il proprio gioco sopratutto nella prima mezz’ora dove sono anche andate in vantaggio con un tap in sotto porta al volo Rebecca Ponzini, prima da segnalare un gol di Poli annullato per dubbio offside. Arriva poi il pareggio vissino con Fabi che sfrutta un’incertezza e infila di potenza in rete.

Nella ripresa la Samb si scatena in avanti schiacciando le biancorosse ma non riesce a trovare la rete per pochi centimentri in diverse occasioni, arriva poi il raddoppio di Clementi che entra in area dalla destra ed infila con un tiro di potenza, la partita sembra avviata verso la vittoria quando proprio allo scadere è ancora Fabi abile a sfruttare un’indecisione in ripartenza e pareggia i conti. Un punto amaro quindi per la Samb che meritava sicuramente la vittoria ma avrà modo di rifarsi nelle prossime gare.

Nell’altra sfida il Macerata ha battuto per 5 reti a 0 la Polisportiva Mandolesi, conquistando così matematicamente la seconda posizione.

